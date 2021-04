Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Reifen zerstochen und Schläuche durchtrennt

Bocholt (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 18.00 Uhr, bis Dienstag, 06.30 Uhr, wurde auf dem Seitenstreifen der Zufahrt zur Fachhochschule ein LKW beschädigt. Unbekannte Täter hatten vier Reifen zerstochen und Luftschläuche zwischen Lkw und Anhänger durchgeschnitten. Der Gesamtschaden wird auf ca. 4.500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

