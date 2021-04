Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Schulgebäude

Gronau (ots)

Über das Osterwochenende drangen Einbrecher in das Schulgebäude an der Grünstiege in Gronau ein. Der oder die Täter hatten dazu eine Fensterscheibe eingeschlagen. Entwendet wurden ein Laptop und ein Fernseher aus einem Klassenraum. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

