Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verhalten zieht Strafanzeigen nach sich

Kaiserslautern (ots)

Ein 28-jähriger Mann hat aufgrund seines Verhaltens nun mehrere Strafanzeigen am Hals. Am Montagmittag beleidigte er aus dem Nichts heraus vorbeigehende Polizeibeamte in der Glockenstraße. Daraufhin wurde er einer Personenkontrolle unterzogen. Bei der Durchsuchung wurden ein Schlagring, ein Schraubendreher und ein langer Dolch gefunden. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Der amtsbekannte Mann muss mit Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz sowie wegen Beleidigung rechnen. |elz

