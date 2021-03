Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jungs klauen gemeinsam Geldbeutel

Kaiserslautern (ots)

Ein Jugendlicher und ein Kind haben am Montagnachmittag in einem Einkaufsmarkt in der Merkurstraße "lange Finger" gemacht. Die beiden 13 und 14 Jahre alten Jungen wurden dabei beobachtet, wie sie in einer gemeinsamen Aktion einen Geldbeutel klauten.

Zunächst hatten sie zusammen die Auslage mit den Geldbeuteln durchwühlt und sich den "passenden" herausgesucht. Danach liefen sie weiter durch den Markt, entfernten unterwegs an ihrer Beute nach und nach die enthaltenen Zettel und Etiketten sowie das Preisschild, wobei sie diese teilweise zu Boden oder auch in verschiedene Mülleimer im Markt warfen. An der Kasse angekommen, hatte der 14-Jährige auch schon das Geld aus seiner Hosentasche in den Geldbeutel gepackt und bezahlte damit Cola und Toastbrot, als wäre es sein eigenes Portemonnaie.

Die beiden Jungs wurden von einem Mitarbeiter angesprochen und anschließend die Polizei verständigt. Nach den Formalitäten für die Anzeigenaufnahme wurde der 13-Jährige von seinen Eltern im Markt abgeholt; der 14-Jährige wurde von der Streife nach Hause gefahren und seinen Eltern übergeben. Das Haus des Jugendrechts wird sich um die weiteren Ermittlungen kümmern. |cri

