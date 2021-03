Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ladendieb stiehlt Lederjacke

Kaiserslautern (ots)

Ein Dieb hat am Montag in der Riesenstraße aus einem Geschäft eine Lederjacke gestohlen. Der Unbekannte packte die dunkelblaue Jacke der Marke "Milestone" in eine Tüte und flüchtete in Richtung der sogenannten Mall. Die schwarze Tüte trug die rote Aufschrift "Game Stop". Die Jacke hat einen Wert von circa 200 Euro. Ein Zeuge konnte den Verdächtigen beschreiben. Er ist demnach etwa 40 bis 45 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Der Mann habe ein schmales Gesicht und dunkle Haare. Er trug eine OP-Maske. Die Polizei fahndete erfolglos nach dem Unbekannten. Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit den Beamten in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell