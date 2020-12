Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Hausbewohner löschten Kellerbrand

HagenowHagenow (ots)

In Hagenow haben Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Nacht zum Donnerstag einen Kellerbrand gelöscht. Verletzt wurde niemand. Zeugenaussagen zufolge ist das Feuer kurz vor Mitternacht ausgebrochen. Bewohner des Hauses im Ortsteil Sudenhof vernahmen zunächst mehrere Knallgeräusche und einen schwarzgekleideten Mann, der das betreffende Wohnhaus kurz darauf fluchtartig verließ. Wie sich herausstellte, war abgestellter Hausrat, darunter ein Stuhl, eine Couch sowie mehrere Elektrogeräte, in Brand geraten. Offenbar wurde das Feuer gelegt. An den Kellerwänden kam es aufgrund der Rauchentwicklung zu Verrußungen. Der entstandene Schaden wird zunächst auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Die alarmierte Feuerwehr hatte auf die bereits abgelöschte Brandstelle vorsorglich Wasser ausgebracht. Die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) ermittelt jetzt in diesem Fall und bittet um weitere Zeugenhinweise. Insbesondere zu dem unbekannten, ca. 185 Zentimeter großen Mann, der beim Ausbruch des Feuers das Haus verließ und deshalb mutmaßlich in Verbindung mit dem Brandgeschehen steht.

