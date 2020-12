Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Schmuck aus Einfamilienhaus gestohlen

RastowRastow (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Rastow ist am Mittwochmorgen nach einer ersten Übersicht Schmuck gestohlen worden. Ersten Erkenntnissen zufolge ist ein unbekannter Täter kurz nach 06 Uhr in das im Ortsteil Pulverhof gelegene Wohnhaus gewaltsam eingedrungen. Einer Zeugenaussage zufolge soll es sich dabei um einen Mann mit Halbglatze gehandelt haben, der ein dunkles Oberteil trug und einen hellen Rucksack mit sich führte. Die kurz darauf alarmierte Polizei leitete die Fahndung nach dem zwischenzeitlich flüchtigen Einbrecher ein und brachte dabei auch einen Fährtenhund zum Einsatz. Dieser verfolgte eine Spur, die auf einem offenen Feld endete. Unterdessen hat die Kriminalpolizei Spuren am Tatort gesichert. Die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110), die eine Anzeige wegen Diebstahls im besonders schweren Fall aufnahm, bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.

