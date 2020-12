Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Versuchter Raub in Boizenburg - Polizei bittet um Hinweise

BoizenburgBoizenburg (ots)

Nach einem versuchten Raub am frühen Montagabend in Boizenburg bittet die Polizei nun um Hinweise. Der Vorfall, bei dem ein unbekannter Mann versucht haben soll, einem 14-jährigen deutschen Mädchen das Smartphone zu rauben, ereignete sich gegen 17:20 Uhr im Stadtteil Boizenburg-Bahnhof. Nach Angaben der 14-jährigen Jugendlichen, die zu diesem Zeitpunkt mit ihrer ein Jahr älteren Freundin unterwegs war, sei sie in der Bahnunterführung in der Bahnhofstraße von einem entgegenkommender Mann plötzlich angegriffen worden. Der Unbekannte soll dann gezielt versucht haben, dem Mädchen das Smartphone aus der Hand zu reißen. Als dem Angreifer das nicht gelang, sei dieser weiter in Richtung der Bahnsteige gegangen. Zu einem Wortwechsel zwischen dem Opfer und dem Täter sei es nicht gekommen. Das Mädchen überstand den Vorfall unverletzt. Die später informierte Polizei hat den Tatverdächtigen im Zuge der Fahndung im Umfeld des Tatortes nicht mehr feststellen können. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um ca. 170 Zentimeter großen Mann mit schlanker Figur und kurzen dunklen Haaren gehandelt haben. Er trug zur Tatzeit eine schwarz-graue Jacke mit Kapuze, eine dunkle Hose mit großen Seitentaschen und eine dunkle Stoffmütze. Zudem führte er einen schwarzen Rucksack mit sich. Die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/6060) bittet um Hinweise zu diesem Vorfall bzw. zum Tatverdächtigen.

