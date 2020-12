POL-LWL: Polizei beendet Offroad- Veranstaltung

Polizeiinspektion Ludwigslust

In Karenz hat die Polizei am Samstag eine Offroad- Veranstaltung beendet, für die den ersten Erkenntnissen zufolge im Internet geworben wurde. Insgesamt 32 Personen stellte die Polizei auf einem Offroad- Gelände fest, welches von einer Privatperson als kommerzielle Freizeiteinrichtung betrieben wird. Mit eigenen Fahrzeugen konnten die Besucher dort einen Parcours absolvieren. Dabei wurden überwiegend Teilnehmer aus anderen Bundesländern angetroffen, die eigens zu diesem Event angereist waren. Nach Ansicht der Polizei verstößt diese Veranstaltung gegen die bestehende Corona- Landesverordnung, da es sich um eine sogenannte tourismusaffine Dienstleistung handelt. Gegen den Betreiber der Freizeitanlage sowie gegen die vorwiegend aus Schleswig- Holstein, Hamburg und Niedersachsen angereisten Teilnehmer sind entsprechende Ordnungswidrigkeitsanzeigen aufgenommen worden, die die Polizei zur weiteren Bearbeitung an das zuständige Amt weiterleiten wird.

