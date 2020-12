Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Fahrradfahrer bei Zusammenprall mit PKW verletzt

Pampow (ots)

In Pampow ist am Sonntagmittag ein Fahrradfahrer von einem PKW erfasst und verletzt worden. Der 67-jährige deutsche Fahrradfahrer erlitt dabei eine Rückenverletzung und wurde anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Vorfall bei einem Abbiegevorgang des PKW, als der auf dem Radweg befindliche Fahrradfahrer dabei vom Auto erfasst wurde. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern jedoch noch an.

