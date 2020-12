Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Mehrere Bootshäuser aufgebrochen

Raben SteinfeldRaben Steinfeld (ots)

In Raben Steinfeld haben unbekannte Täter in den vergangenen Tagen insgesamt 8 Bootshäuser aufgebrochen. Ob etwas gestohlen wurde, konnte bei der Anzeigenaufnahme noch nicht geklärt werden. Insofern ist die Höhe des entstandenen Schadens noch unklar. Der Vorfall in der Forststraße am Ufer des Schweriner Sees wurde der Polizei am Donnerstag bekannt. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren die Täter zwischen Dienstag und Donnerstagmittag gewaltsam in die Bootshausanlage eingedrungen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden sollen. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) entgegen.

