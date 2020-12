Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Auto kam auf Privatgrundstück zum Stehen

LübtheenLübtheen (ots)

Ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro ist bei einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochnachmittag in Garlitz entstanden, als ein PKW von der Straße abkam und in einen Vorgarten fuhr. Mutmaßliche Verursacherin ist eine 46-jährige Frau, bei der die Polizei einen Atemalkoholwert von 2,28 Promille feststellte. Die Fahrerin war dem Spurenaufkommen zufolge mit ihrem PKW nach links von der Straße abgekommen und in weiterer Folge gegen drei Verkehrsschilder geprallt. Anschließend durchbrach das Fahrzeug eine Gartenpforte und stieß in weiterer Folge gegen einen Baum. Die Autofahrerin überstand den Unfall unverletzt. Ihr wurde nach dem Vorfall eine Blutprobe entnommen. Zudem stellte die Polizei den Führerschein der deutschen Autofahrerin sicher und nahm gegen sie eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs auf.

