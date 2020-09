Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Bodelschwinghstraße/Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Nach einem Unfall zwischen einer 43-jährigen Radfahrerin aus Nottuln und einem unbekannten Kastenwagenfahrer sucht die Polizei nun den Unfallbeteiligten. Gegen 6.30 Uhr befuhr die Nottulnerin am Montag (21.9.20) den rechten Fahrbahnrand der Bodelschwinghstraße in Fahrtrichtung Appelhülsener Straße. Im Bereich der einmündenden Kolpingstraße überholte sie der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Kastenwagens. Das Fahrzeug hat ein Coe-Kennzeichen. Der Unbekannte fuhr derart nah an der Frau vorbei, dass diese auf ihrem Fahrrad ins Straucheln geriet und stürzte. Hierbei verletzte sie sich leicht. Mit einem Rettungswagen kam sie in ein Krankenhaus. Der Beteiligte fuhr weiter und kümmerte sich nicht um seine Anschlusspflichten. Die Polizei in Dülmen bittet mögliche Zeugen, sich unter 02594-7930 zu melden.

