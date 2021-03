Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Teurer Schaden

Kaiserslautern (ots)

Gekracht hat es am Montagvormittag in der Friedenstraße. Es entstand teurer Sachschaden. An der Kreuzung Friedenstraße / Kahlenbergstraße hatte ein 65-jähriger Autofahrer nicht die Vorfahrt eines 41-Jährigen beachtet. Der Bevorrechtigte fuhr mit seinem Pkw durch die Friedenstraße. Im Kreuzungsbereich kollidierten die Fahrzeuge und am Auto des Unfallverursachers brach eine Achse. Der Pkw des Seniors war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 41-Jährige konnte seine Fahrt fortsetzen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 7.500 Euro. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell