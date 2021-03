Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer ist die Fußgängerin?

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Trippstadter Straße ist es am Montag möglicherweise zu einem Unfall mit einer Fußgängerin gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise zu der unbekannten Frau. Sie wird als "mittelalt" beschrieben und lief auf dem Gehweg in Richtung Johanniskreuz. In Höhe der Gartenstraße bog um 15 Uhr ein schwarzer Peugeot ab. Hierbei könnte es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und der Fußgängerin gekommen sein. Die Fahrerin des Wagens hörte ein dumpfes Geräusch. Als sie anhielt, war die Frau allerdings verschwunden. Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 zu melden. Die unbekannte Fußgängerin wird gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen. |erf

