Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: An Zigarettenautomaten zu schaffen gemacht

Kaiserslautern (ots)

Dass sich unbekannte Täter - einmal mehr - an Zigarettenautomaten im Stadtgebiet zu schaffen gemacht haben, wurde der Polizei am Montag gemeldet. Sowohl in der Perlenbergstraße als auch in der Maxstraße wurden an Geräten entsprechende Spuren gefunden.

Während die Täter an dem Automaten in der Perlenbergstraße scheiterten, gelang es ihnen in der Maxstraße, das Gerät aufzuhebeln und die Geldkassette zu stehlen. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt, dürfte aber auf jeden Fall höher sein als der Wert der Beute.

In der Perlenbergstraße wurde der Schaden am Montagvormittag gegen 11.20 Uhr entdeckt, in der Maxstraße (gegenüber der Mall) am frühen Nachmittag kurz nach 13 Uhr. Die jeweilige Tatzeit ist bislang unklar. Zeugen, die an den beiden Örtlichkeiten verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

