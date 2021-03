Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randalierer schlägt zu

Kaiserslautern (ots)

Vor dem Eingang einer Klinik hat ein Mann am Sonntagnachmittag randaliert. Als ein Mitarbeiter die Tür öffnete, um den Randalierer zur Rede zu stellen, holte der Randalierer aus und schlug in Richtung des Kopfes des Mitarbeiters - er traf ihn am Ohr.

In der Folge wurde der 22-Jährige in der Klinik aufgenommen. Zwei Mitarbeiter begleiteten ihn zu seiner Station - unterwegs beleidigte er beide. Gegen den Mann wird deshalb wegen Körperverletzung und Beleidigung strafrechtlich ermittelt. |cri

