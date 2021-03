Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Schnellimbiss

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher haben in der Nacht zum Montag einen Schnellimbiss in der Marktstraße heimgesucht. Die Diebe verschafften sich Zugang in den Verkaufsraum. Dort entwendeten sie eine Geldkassette. Sie brachen die Kassette auf und erbeuteten Wechselgeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Kassette warfen sie im Anschluss in der Glaserstraße weg. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des Einbruchs. Zeugenhinweise auf mögliche Täter nimmt die Kripo unter Telefon 0631 369 - 2620 jederzeit entgegen. |elz

