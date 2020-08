Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zwei Personen bei Unfall verletzt

Nordhorn (ots)

Heute Vormittag kam es auf der Veldhauser Straße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 33-Jähriger befuhr mit seinem Mitsubishi die Veldhauser Straße in Richtung Veldhausen. In einer dortigen Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier prallte er mit dem Opel einer 50-Jährigen zusammen, woraufhin sich beide Fahrzeuge überschlugen. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

