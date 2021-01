Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Teenager in Bismarck verletzt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Zwei bislang unbekannte Jugendliche haben am Dienstag, 26. Januar 2021, einen 16-jährigen Gelsenkirchener in Bismarck verletzt und sich dann unerkannt entfernt. Der Jugendliche war zu Fuß um 15 Uhr auf der Bismarckstraße in Höhe der Robergstraße unterwegs, als ihm die beiden männlichen Personen entgegen kamen und ihm unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht sprühten. Anschließend flüchtete das Duo in unbekannte Richtung. Der verletzte Teenager musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Die beiden Flüchtigen waren 15 bis 16 Jahre alt und hatten blonde Haare. Einer war circa 1,40 Meter groß, sein Begleiter war circa 1,75 bis 1,80 Meter groß und mit einer schwarzen Jacke der Marke "Wellensteyn" bekleidet. Sachdienliche Hinweise bitte unter 0209 365 7512 an das Kriminalkommissariat 15 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

