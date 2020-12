Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Alkohol am Steuer - 1,9 Promille

LandauLandau (ots)

Am späten Abend des 24.12.2020, gegen 23:15 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung ein Pkw in der Maximilianstraße auf, da er mit überhöhter Geschwindigkeit von einem Parkplatz vor einem Landauer Kaufhaus davonfuhr. Das Fahrzeug wurde daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beim Aussteigen aus dem Pkw schwankte der 27jährige Fahrzeugführer derart, dass er sich an der Fahrertüre festhalten musste. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest brachte einen Wert von 1,9 Promille hervor, woraufhin ihm die Mitnahme zur Dienststelle zum Zwecke einer Blutentnahme erklärt wurde. Der junge Mann aus dem Raum Landau muss sich jetzt wegen der Straftat 'Trunkenheit im Verkehr' verantworten. Darüber hinaus wurden die Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung einer Weiterfahrt vorbeugend sichergestellt und der Führerschein beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Mohra, Polizeioberkommissar

Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell