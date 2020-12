Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Probefahrt ohne Lappen

GermersheimGermersheim (ots)

Am Mittwoch gegen 23:45 Uhr stellten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim einen Audi Q7 in der Posthiusstraße in Germersheim fest. Als das Fahrzeug auf einen Supermarkt-Parkplatz fuhr, sollte der Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser stellte daraufhin sein Fahrzeug ab und rannte vor den Beamten weg. Die Flucht war jedoch nur von kurzem Erfolg: Sowohl der 18-jährige Fahrzeugführer als auch der Grund seiner mitternächtlichen Sporteinheit konnten schnell ermittelt werden. Der angehende KFZ-Mechatroniker hatte den Audi zuvor repariert und wollte eine Probefahrt durchführen, verfügte jedoch nicht über die notwendige Fahrerlaubnis.

