Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Gleitschirmflieger aus Baum gerettet

Freiburg (ots)

Die Bergwacht hat am Dienstag, 02.03.2021, bei Rickenbach-Bergalingen einen Gleitschirmflieger aus einem Baum gerettet. Gegen 16:45 Uhr gewann der 66-jährige Mann an einem Startplatz nicht die erforderliche Höhe und landete mit seinem Gleitschirm in einer Baumkrone. Aus einer Höhe von über 20 Metern musste der Flieger von der Bergwacht gerettet werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieb er unverletzt. Vorsorglich waren auch ein Notarzt und ein Rettungswagen zur Unglücksstelle beordert worden.

