Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unfallflucht mit Fahrradfahrer - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 01.03.2021, soll ein bislang unbekannter Fahrradfahrer gegen 13.45 Uhr den Gehweg der Haslacher Straße in Freiburg entgegengesetzt der Fahrtrichtung befahren haben und anschließend, an der Einmündung des Erlenweges, die Fahrbahn überquert haben. Eine 33-jährige Autofahrerin, die aus dem Erlenweg auf die Haslacher Straße einfahren wollte, musste deshalb eine Gefahrenbremsung einleiten und ausweichen. Hierbei kollidierte sie mit einem Straßenpoller. Der Fahrradfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand Sachschaden am Straßenpoller, sowie am Fahrzeug.

Der Fahrradfahrer konnte als männlich, 30-35 Jahre alt beschrieben werden und soll ein grünes Fahrrad gefahren haben.

Das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel. 0761/882-4421) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zum Fahrradfahrer geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell