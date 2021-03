Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Fahrradfahrerin stürzt - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 02.03.2021, ist eine Fahrradfahrerin in Weil am Rhein gestürzt. Die 51-jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Gegen 05:45 Uhr war die Frau nach derzeitigem Ermittlungsstand alleinbeteiligt auf der L 141 bei der Bergabfahrt zu Fall gekommen. Ihr Pedelec wurde leicht beschädigt.

