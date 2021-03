Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Brandalarme

Freiburg (ots)

Zu zwei Brandalarmen rückten Feuerwehr und Polizei am Dienstag, 02.03.3021, in Lörrach aus. Um 15:40 Uhr war aus einer Steckdose eines Gebäudes in der Spitalstraße Rauch gedrungen. Durch die Feuerwehr war kein Eingreifen erforderlich. Ein Elektriker kümmerte sich um das Weitere. In der Bahnhofstiefgarage wurde gegen 17:25 Uhr ein Brandalarm gemeldet. Hier hatten Reinigungsarbeiten Staub aufgewirbelt. Es gab kein Feuer. Die Bahnhofstraße war kurzzeitig gesperrt. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen bei beiden Alarmen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell