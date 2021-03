Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Hund rennt in Fahrrad - Fahrradfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 02.03.2021, gegen 12:50 Uhr, ist in St.Blasien ein Hund mit einem Fahrrad zusammengestoßen. Von einem Grundstück war der kleine Hund auf die Straße und dann ins Rad eines 76 Jahre alte Mannes gerannt. Der Fahrradfahrer stürzte deshalb und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zu einem Arzt, in dessen Praxis er ambulant versorgt wurde. Das Pedelec des Mannes wurde leicht beschädigt. Gegen die 74-jährige Hundehalterin hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet.

