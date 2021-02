Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radfahrer stürzt auf glatter Straße

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat sich am Montag ein 54-Jähriger in Ahaus zugezogen. Der Radfahrer war gegen 09.35 Uhr auf Straße Kämpken in Richtung Josefstraße unterwegs, als er auf eisglatter Straße stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden an dem Rad.

