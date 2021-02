Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallbeteiligter gesucht

Borken (ots)

Beim Einparken hat eine Autofahrerin am Montag in Borken ein anderes Fahrzeug touchiert. Der Unfall ereignete sich gegen 10.00 Uhr an der Mönkenstiege. Die Verursacherin verständigte die Polizei, währenddessen sich das andere Auto entfernte. Dabei soll es sich möglicherweise um einen schwarzen Nissan Micra handeln. Die Polizei bittet den Fahrer, sich beim Verkehrskommissariat in Borken zu melden: Tel. (02861) 9000.

