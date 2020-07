Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Herzogenried: Betrunkener Autofahrer während der Fahrt eingeschlafen

Mannheim-Herzogenried (ots)

Zeugen verständigten am frühen Dienstagmorgen wegen eines mitten auf der Fahrbahn stehenden Fahrzeugs im Stadtteil Herzogenried die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten stellten diese einen Mercedes-Kleintransporter fest, der mit laufendem Motor schräg auf der Herzogenriedstraße stand. Zudem war lautstarke Musik hörbar und der Fahrer saß mit gesenktem Kopf auf dem Fahrersitz. Nachdem die Beamten den Motor und die Musik abgeschaltet und den Zündschlüssel abgezogen hatten, gelang es Ihnen nur mit Mühe, den Fahrer zu wecken. Bereits hierbei stellten sie deutlichen Alkoholgeruch im Atem des 30-jährigen Mannes fest. Beim Aussteigen aus dem Fahrzeug schwankte er stark und musste sich am Fahrzeug festhalten, um nicht umzufallen. Nachdem die Polizisten das Fahrzeug verkehrsgerecht am Fahrbahnrand abgestellt hatten, nahmen sie den betrunkenen Mann mit zum Polizeirevier. Ein hier durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 3,1 Promille.

Einen Führerschein konnte der 30-Jährige nicht vorweisen, diesen habe er verloren. Die Ermittlungen, inwiefern der Mann tatsächlich im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, dauern an. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss sowie des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

