Polizei Bochum

POL-BO: Morgens mit drei Promille zum Präsidium: Autofahrer (60) ist jetzt seinen Führerschein los

Herne/Bochum (ots)

Das hätte er besser gelassen: Ein 60-jähriger Autofahrer aus Herne ist wegen einer Anhörung beim Polizeipräsidium Bochum erschienen - doch dann bemerkte ein Beamter Alkoholgeruch ...

Wegen einer Verkehrsunfallflucht sollte der 60-Jährige am Montagmorgen, 14. September, angehört und sein Auto in Augenschein genommen werden. Pünktlich gegen 10.20 Uhr erschien der Mann beim Präsidium. Während der Sachverhaltsklärung fiel dem Polizisten starker Alkoholgeruch auf. Darauf angesprochen, gab der 60-Jährige an, am Vortag auf einer Party gewesen zu sein.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab: Die Party hatte offenbar heftige Nachwirkungen. Das Testgerät zeigte 3,08 Promille. Die Polizeiärztin entnahm dem Herner eine Blutprobe.

Die Beamten stellten den Führerschein sicher und untersagten die Weiterfahrt.

Die Ermittlungen dauern an.

