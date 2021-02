Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht, Verdacht des illegalen Kraftfahrzeugrennen

Ruppertsweiler (ots)

Am Dienstag, den 02.02.2021, gegen 15:06 Uhr befuhren ein 28-jähriger Mann aus Pirmasens mit seinem PKW Opel Astra OPC (280 Ps) und ein 19-jähriger Mann aus Höheinöd mit seinem Opel Astra G-Coupe (192 Ps) die K36, aus Richtung Münchweiler an der Rodalb in Fahrtrichtung Lemberg. Auf einer Geraden versuchte der 19-jährige Mann mit seinem PKW den PKW des 28-jährigen Mannes zu überholen. Dieser beschleunigte jedoch ebenfalls seinen PKW und beide PKW fuhren mehrere hundert Meter nebeneinander her. Der 19-jährige Mann kam aufgrund regennasser Fahrbahn ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Glücklicherweise kam es zu keinem Zusammenstoß mit dem PKW des 28-jährigen Mannes. Dieser kehrte zwar zur Unfallstelle zurück, verließ diese jedoch wieder, ohne seinen erforderlichen Pflichten nachzukommen. Der PKW des 19-jährigen Mannes wurde vollständig beschädigt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000,00 Euro. Aufgrund des gezeigten Verhaltens beider Fahrzeugführer während des Überholvorganges kommt auch der Verdacht eines Fahrzeugrennens in Betracht. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell