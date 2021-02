Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Lemberger Straße

Pirmasens (ots)

Gestern, zwischen 06:00 und 16:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen vor der Physiotherapie-Praxis in der Lemberger Straße 239 geparkten, schwarzen Ford Edge. Der Schaden am hinteren linken Kotflügel wird auf 1500 Euro geschätzt. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Unfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell