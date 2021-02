Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 01.02.2021, 14:00 Uhr - 14:20 Uhr Ort: Zweibrücken, Saarlandstraße, Parkplatz Hilgardcenter SV: Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte vermutlich beim Rückwärtsausparken einen roten Skoda-Fabia, der vorwärts in Queraufstellung in einer Parkbox gegenüber dem Eingang des Drogeriemarkts abgestellt war. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen größeren Pkw mit dunkler Farbe gehandelt haben, der beim Abstellen des Skoda-Fabia links neben diesem ebenfalls vorwärts eingeparkt war. Der unbekannte Verursacher dürfte beim rückwärtigen Ausparken mit seinem vorderen rechten Fahrzeugeck den Skoda am linken hinteren Seitenteil beschädigt haben. Nach dem Anstoß entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden am Skoda beträgt ca. 1.500 EUR. Das unbekannte Verursacherfahrzeug dürfte vorne rechts einen frischen Streifschaden haben.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. pizw

