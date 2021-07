Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für die Gemeinde Garrel

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Pedelec-Fahrer Am Sonntag, 25.07.2021, um 09:52 Uhr ereignete sich auf der Beverbrucher Straße in Garrel ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 84jähriger Pedelec-Fahrer aus Cappeln lebensgefährlich verletzt wurde. Der Zweiradfahrer befuhr den Radweg an der Beverbrucher Straße aus Richtung Beverbruch kommend und wollte die Fahrbahn nach rechts in den Weißdornweg überqueren. Dabei übersah er ersten Ermittlungen zufolge den ebenfalls aus Beverbruch kommenden PKW eines 31jährigen aus Hude. Bei dem folgenden Zusammenstoß erlitt der Pedelec-Fahrer lebensgefährliche Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden. Die Beverbrucher Straße blieb für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt.

