Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta von 24/25.07.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis - Am 24.07.2021; 22:15 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Steinfelder mit seinem PKW Dacia die Bahnhofstraße in 49439 Steinfeld, ohne in Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde dem Steinfelder untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer- Am 24.07.2021; 17:15 Uhr, kommt es auf der L 848 in Lohne zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers. Der 16-jährige Motorradfahrer aus Vechta befährt die Bakumer Straße in Lohne in Fahrtrichtung Bakum und beabsichtig an einem vor ihm haltenden LKW vorbeizufahren. Hierbei übersieht der Motorradfahrer den entgegenkommenden PKW Daimler eines 23-jährigen aus Lohne. Es kommt zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch der Motorradfahrer leicht verletzt und dem Krankenhaus Lohne zugeführt wird. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden.

