Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall Verletzten und hohem Sachschaden

Hilders (ots)

Insgesamt ca. 15.000 EUR Sachschaden und zwei verletzte Verkehrsteilnehmer sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Freitag, dem 02.07.2021, 10:18 Uhr.

Ein 40-jähriger Krad-Fahrer aus Baden Württemberg befuhr die L3176 von Hilders- Unterbernhards kommend in Richtung Hilders- Eckweisbach. In einer Kurve brach das Hinterrad des Motorrades aus, der Motorradfahrer kam zu Fall und rutschte in den entgegenkommenden PKW eines 20- jährigen Ehrenbergers. Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Der nur leicht verletzte PKW-Fahrer konnte von der Unfallstelle aus nach Hause entlassen werden. Zur Räumung der Unfallstelle mussten beide nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge abgeschleppt werden. Zudem lief an der Unfallstelle Benzin aus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell