POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

1. FD

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Donnerstag (01.07.), gegen 19 Uhr, befuhr eine 38-jährige Hünfelderin mit einem Audi die Wendelinusstraße (K 141) aus dem Burghauner Ortsteil Hünhan kommend in Richtung der Einmündung zur B 84. Zeitgleich befuhr ein ebenfalls aus Hünfeld kommender 52-jähriger mit einem Audi die B 84 aus Richtung Rasdorf kommend in Richtung Stadtgebiet Hünfeld. Im Einmündungsbereich beabsichtigte die 38-jährige nach links in Richtung Rasdorf einzubiegen und missachtete dabei die Vorfahrt des 52-jährigen. Die Fahrzeugführerin prallte mit der Fahrzeugfront in die Beifahrerseite des Unfallgegners. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Gesamthöhe von circa 74.000 Euro. An der Unfallstelle ausgelaufene Betriebsstoffe wurden von der Feuerwehren Hünfeld und Burghaun gebunden.

Polizeistation Hünfeld

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Neuhof - Zu einem Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden in Höhe von circa 16.000 Euro kam es am Donnerstag (01.07.), gegen 13.20 Uhr, auf der Landstraße zwischen Flieden / Adenmühle und Rückers. Eine 58-jährige Fahrerin eines Pkw der Marke Mercedes befuhr die Landstraße 3141 aus Richtung Flieden / Adenmühle kommend. Nachdem sie eine dortige Bahnunterführung passiert hatte, fuhr ein 21-jähriger Fahrer eines VW Tiguan, der aus einem Feldweg kam, nach links auf die Landstraße ein. Hierbei übersah der junge Mann die vorfahrtsberechtigte Mercedes-Fahrerin, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst wurde zur Unfallstelle gerufen.

Polizeiposten Neuhof

2. HEF

Verkehrsunfallflucht

Niederaula - Am Donnerstag (01.07.) parkte eine 64-jährige Fahrerin eines Audi Q2 aus Bad Hersfeld, gegen 9 Uhr, in einer Parkbucht parallel der Hauptstraße in Richtung Schlitzer Straße. Beim Vorbeifahren beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer den linken Seitenspiegel des Audis und entfernte sich unerlaubt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

