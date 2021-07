Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Münzautomat aufgebrochen - Kennzeichen gestohlen - Brand verursacht

Fulda (ots)

Münzautomat aufgebrochen

Bad Salzschlirf - Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag (01.07.) einen Münzautomaten auf einem Wohnmobilstellplatz in der Riedstraße auf. Der Automat befindet sich im Außenbereich der Anlage und ist frei zugänglich. Der genaue Wert des Diebesguts und die Höhe des entstandenen Sachschadens sind derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen gestohlen

Eichenzell - Die beiden amtlichen Kennzeichen "FD-KP 197" eines grauen Seat Leon stahlen unbekannte Langfinger in der Nacht zu Donnerstag (01.07.). Das Auto stand zur Tatzeit auf dem Parkplatz eines Wohnhauses in der Haimbuchstraße geparkt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 40 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brand verursacht

Neuhof - Unbekannte verursachten am Donnerstagabend (01.07.), gegen 19:30 Uhr, einen Brand in einem Maschinenunterstand auf einer Viehweise am neuen Radweg, parallel zur Abfahrt Neuhof Süd an der L3206. Der Unterstand befindet sich auf einer umzäunten Wiese, die allerdings durch ein offenstehendes Tor frei zugänglich ist. Mehrere in dem offenen Maschinenunterstand befindliche Bretter und Decken fingen Feuer. Auch die Steuerung eines Blockschneiders wurde hierdurch beschädigt. Die Feuerwehr führte Löschmaßnahmen durch und hatte den Brand schnell abgelöscht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt.

Der entstandene Sachschaden wird auf circa 250 Euro beziffert.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell