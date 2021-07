Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

Landkreis Fulda:

Auffahrunfall

Fulda - Am Mittwoch (30.06.), gegen 14.30 Uhr, befuhren eine 64-jährige Fuldaerin mit ihrem Nissan und eine, ebenfalls in Fulda wohnende, 51-jährige Skoda-Fahrerin in dieser Reihenfolge die Maberzeller Straße in Richtung Innenstadt.

In Höhe des Theresienhofs musste die Nissan-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte die 51 Jährige zu spät und fuhr auf den vor ihr fahrenden Pkw auf. An den beiden Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit abgeschleppt werden mussten, entstand ein Gesamtschaden von rund 8.000 Euro. Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Künzell - Zwei leichtverletzte Personen und circa 35.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch (30.06.), gegen 7:30 Uhr, im Kreuzungsbereich der Biligrimstraße mit der Wernaustraße/Frankenstraße ereignet hat. Eine 29-jährige Künzellerin befuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Mitsubishi die Biligrimstraße in Richtung der Straße "Kleine Wiese". Zeitgleich beabsichtigte ein 39-jähriger Künzeller Mercedesfahrer von der Wernaustraße kommend die Biligrimstraße in Richtung Frankenstraße zu queren. Hierbei missachtete die 29 Jährige das, durch Verkehrszeichen geregelte, Vorfahrtsrecht des Mercedes-Fahrers, so dass es im Kreuzungsbereich zur Kollission der beiden Fahrzeuge kam. Hierbei zogen sich beide Personen leichte Verletzungen zu, die in umliegenden Krankenhäusern behandelt werden mussten. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Gefertigt: Polizeistation Fulda

Vogelsbergkreis:

Missglücktes LKW-Wendemanöver

Lauterbach - Am Mittwoch (30.06.) befuhr ein LKW-Fahrer gegen 10 Uhr die Altebergstraße und wollte auf der Kreuzung Altebergstraße / Alexander-Stöppler-Straße / Hahnenteichstraße wenden, um wieder in die Altebergstraße zu fahren. Er bog zunächst rechts ab und fuhr vorwärts in die Hahnenteichstraße, um anschließend mit eingeschaltetem Warnblinker auf der linken Fahrspur rückwärts in die Alexander-Stöppler-Straße zu fahren. Währenddessen fuhr eine Mazda-Fahrerin die Alexander-Stöppler-Straße und wollte nach rechts ebenfalls in die Altebergstraße abbiegen. Sie sah den LKW-Fahrer rückwärts auf sie zu kommen und fuhr daher rechts an ihm vorbei, um abzubiegen. Der LKW-Fahrer übersah nun beim Abbiegen den rechts fahrenden Mazda, so dass es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der LKW-Fahrerin und die Mazda-Fahrerin blieben bei dem Unfall unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.200 Euro. Nur Blechschaden beim Zusammenstoß dreier Fahrzeuge

Lauterbach - Am Mittwoch (30.06.) befuhr ein LKW-Fahrer gegen 18:30 Uhr die Umgehungsstraße aus dem Kreisel (Konrad-Adenauer-Platz) und wollte nach links in die Johann-Ludwig-Struth-Straße abbiegen. Verkehrsbedingt musste er warten. Zeitgleich fuhr ein VW-Polo-Fahrer aus der Gartenstraße heraus und wollte nach links in die Umgehungsstraße abbiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Mercedes-Fahrer, der aus Richtung Walter-Dürbeck-Platz kam, und stieß mit ihm zusammen. Bedingt durch den Aufprall stieß der Polo auch noch gegen den Blinker des wartenden LKWs. Alle Fahrer blieben bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 9.000 Euro.

Gefertigt: Polizeistation Lauterbach

Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Rotenburg- Eine Rotenburger Pkw-Fahrerin parkte ihren silbernen Ford-Kombi am Mittwoch (30.06.) in der Zeit von 11.15 Uhr bis 12.00 Uhr auf dem Parkplatz des Rotenburg-Centers und von 12.10 Uhr bis 12.50 Uhr vor der Grundschule in Rotenburg-Lispenhausen. Zu diesen Zeiten wurde der Pkw im Bereich der hinteren rechten Fahrzeugseite durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Sachschaden beträgt circa 300 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Gefertigt: Polizeistation Rotenburg

Bad Hersfeld - Am Mittwoch (30.06.), gegen 8:50 Uhr, befuhr eine 45-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz aus Bad Hersfeld die Straße Am Kurpark stadteinwärts. Eine 46-jährige Fahrerin eines Daimler Smart aus Bad Hersfeld befuhr die Nachtigallenstraße aus Richtung Meisebacher Straße kommend in Richtung Hainstraße. An der Einmündung Nachtigallenstraße/Am Kurpark wollte die Fahrerin des Mercedes nach links in die Nachtigallenstraße einbiegen und übersah hierbei die vorfahrtsberechtigte von links kommende Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall wurde der Mercedes um 180 Grad herumgeschleudert und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. Beide Fahrzeugführerinnen wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Pkw's mussten abgeschleppt werden, der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 28.000 Euro.

Bad Hersfeld - Am Mittwoch (30.06.), gegen 18:30 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Lkw-Fahrer aus Harsewinkel die Carl-Benz-Straße zum Parkplatz des Rewe-Getränkemarktes aus Richtung der am Gelände der Tankstelle befindlichen Lkw-Stellplätze. Er fuhr circa 6 Meter rückwärts, um zu den Lkw-Zapfsäulen zu gelangen. Ein 19-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz aus Bad Hersfeld fuhr vom Rewe-Parkplatz mit erkennbar erhöhter Geschwindigkeit und versuchte linksseitig an dem Lkw vorbeizufahren. Dies misslang aufgrund parkender Fahrzeuge, wodurch der Mercedesfahrer abbremsen musste. In diesem Moment fuhr der Lkw vorwärts nach rechts zu den Zapfsäulen, wodurch der Sattelauflieger mit dem Heck nach links ausscherte und die komplette rechte Fahrzeugseite des Mercedes beschädigte. Während der gesamten Fahrt waren an der Zugmaschine die gelben Rundumleuchten eingeschaltet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 10.500 Euro.

Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell