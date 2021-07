Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Überhöhte Geschwindigkeit und Aquaplaning führen zu Unfall auf der A7

Am Mittwoch, dem 30.06.2021, gegen 18:15 Uhr, kam es auf der BAB 7, Kassel in Richtung Fulda, zwischen der AS Homberg Efze und AS Bad Hersfeld West, KM 346,700, Gemarkung Knüllwald, Schwalm-Eder-Kreis, zu einem Verkehrsunfall.

Der 50-jährige, aus Weißrussland stammende, Fahrzeugführer des Sattelzugs befand sich im o. g. Autobahnabschnitt auf dem rechten von drei Fahrstreifen. Vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn (Aquaplaning) kam der Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Betonschutzwand. Von hier wurde der Sattelzug abgewiesen und fuhr wieder auf dem Seitenstreifen weiter, bis er kurze Zeit später in der anliegenden Böschung in Fahrtrichtung zu Stehen kam.

Durch den heftigen Aufprall wurde der Tank der Sattelzugmaschine aufgerissen und ca. 200 Liter Dieselkraftstoff versickerten im angrenzenden Flutgraben. Die alarmierte Feuerwehr Homberg Efze konnte weitere 600 Liter Dieselkraftstoff abpumpen.

Der Fahrer blieb unverletzt und konnte nach der medizinischen Erstversorgung durch den RTW-Homberg an der Unfallstelle entlassen werden.

Die Betonschutzwand wurde auf einer Länge von 10 Metern stark beschädigt. Die Sattelzugmaschine war nicht mehr fahrbereit und musste zusammen mit dem Sattelauflieger abgeschleppt werden.

Für die Bergungsmaßnahmen musste zeitweise, für die Dauer von zwei Stunden, der rechte Fahrstreifen durch die hinzugezogene Autobahnmeisterei Hönebach gesperrt werden.

Gegen 21:30 Uhr waren die Bergungsmaßnahmen beendet und die komplette Fahrbahn wieder frei.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 130.000,- Euro geschätzt.

Becker, Polizeioberkommissar Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

