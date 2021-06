Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: E-Scooter gestohlen - Verkehrsunfall mit Leichtverletzten - Unfallflucht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

E-Scooter gestohlen

Bad Hersfeld - Unbekannte entwendeten am Mittwoch (30.06.), zwischen 12:10 Uhr und 12:40 Uhr, einen E-Scooter der Marke Harley aus einem Hausflur in der Breitenstraße. Der Roller, im Wert von circa 1.500 Euro, war zur Tatzeit nicht abgeschlossen. Da das Fahrzeug mit einer Alarmanlage ausgestattet ist, besteht die Möglichkeit, dass diese zur Tatzeit auch einen akustischen Alarm ausgelöst hat.

Ein Bild des auffälligen Diebesguts ist der Meldung angehangen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bebra- Am Dienstagnachmittag (29.06.), gegen 17.20 Uhr befuhr eine 52-jährige Bad Hersfelder Pkw-Fahrerin mit ihrem Mercedes die Friedrichstraße in Richtung Hersfelder Straße. Ein 17-jähriger Radfahrer aus Bebra fuhr zeitgleich auf dem Radweg entlang der Hersfelder Straße aus Richtung Auestraße kommend in Richtung Bahnhofstraße. Beim Abbiegevorgang im Kreuzungsbereich der Hersfelder Straße kollidierte die Bad Hersfelderin mit dem vorfahrtsberechtigten Zweiradfahrer. Beide Verkehrsteilnehmer wurden leichtverletzt. Der entstandene Gesamtschaden beträgt etwa 250 Euro.

Polizeistation Rotenburg

Unfallflucht

Philippsthal - Am Montagmittag (28.06.), gegen 12 Uhr, holte sich eine 36-jährige Fußgängerin aus Philippsthal auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Ulsterstraße einen Einkaufswagen. Anschließend verließ die Dame den Unterstellplatz der Wagen. Ein unbekannter Fahrzeugführer der rückwärts aus einer Parklücke ausfuhr, übersah die hinter ihm befindliche Fußgängerin vermutlich und es kam zum Zusammenstoß. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

