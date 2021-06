Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Autokran - Simson gestohlen - Rüttelplatte von Baustelle entwendet - Versuchter Einbruch in Dachgeschosswohnung - Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Fulda (ots)

Diebstahl aus Autokran

Neuhof - Unbekannte brachen in der Zeit von Freitagmittag (25.06.) bis Montagmorgen (28.06.) in einen auf einem Baustellengelände befindlichen, gelben Autokran des Herstellers "Faun" ein. Die Täter gelangten vermutlich durch das Überklettern des Zauns auf das Gelände, wo sie die Fahrertür des Baustellenfahrzeugs aufhebelten. Anschließend brachen die Langfinger eine im Kran verbaute Transportbox auf und entwendeten hieraus einen blauen Werkzeugkoffer samt diversen Schraubenschlüsseln und Rundschlingen. Der Wert des Diebesguts beträgt circa 300 Euro. Außerdem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Simson gestohlen

Tann - Unbekannte lösten in der Nacht zu Dienstag (29.06.) die Schrauben der Sicherheitsverriegelung einer Scheune in der Straße "Esbachsgraben" und brachen in die Räumlichkeit ein. Die Einbrecher entwendeten anschließend ein rotes Kleinkraftrad der Marke "Simson" sowie einen Motorradhelm im Gesamtwert von etwa 1.100 Euro. Der Schlüssel des Zweirads befand sich zum Tatzeitpunkt in der Zündung der Maschine. Sachschaden entstand nicht.

Rüttelplatte von Baustelle entwendet

Fulda - Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Samstag (26.06.) bis Montag (28.06.) eine Rüttelplatte von einem Baustellengelände in der Olympiastraße. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 6.000 Euro.

Versuchter Einbruch in Dachgeschosswohnung

Fulda - Die Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße wurde am Dienstag (29.06.), in der Zeit zwischen 14 Uhr und 19:30 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch Hebeln an der Wohnungstür versuchten die Einbrecher sich unbefugten Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Die Tür hielt den Hebelversuchen jedoch stand. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro an Türrahmen und Türblatt.

Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Fulda - Am Mittwochmorgen (30.06.), gegen 4:30 Uhr, kam es in einer Gaststätte in der Mühlenstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gästen. Als ein 32-jähriger Mitarbeiter der Lokalität eingriff, wurde dieser durch die zwei Männer in den Schwitzkasten genommen und ins Gesicht geschlagen. Anschließend flüchteten die Aggressoren. Der 32-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - etwa 30 bis 40 Jahre alt - Glatze - Kinnbart

Täter 2:

- männlich - etwa 30 bis 40 Jahre alt - trug Sonnenbrille - schwarzes T-Shirt - dunkelblaue Jenas

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

