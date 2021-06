Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall auf der A 66 - Pkw landet auf Leitplanke

Fulda (ots)

Flieden - Am Dienstagnachmittag (29.06.), gegen 13:30 Uhr, kam es auf der A 66 zwischen Flieden und Schlüchtern-Süd in Fahrtrichtung Frankfurt zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren eine 74-jährige Frau und ihr 78-jährigen Beifahrer aus dem Raum Neuhof mit ihrer Mercedes B-Klasse die A 66 in Richtung Frankfurt. Als die Mercedesfahrerin vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte, übersah sie einen 62-jährigen Fahrer eines VW-Multivan aus dem Kreis Bad Kreuznach und stieß mit diesem zusammen. Der Mercedes wurde durch den Kontakt mit dem Multivan abgewiesen, fuhr eine leichte Böschung hinauf und kam letztlich auf der sich am rechten Fahrbahnrand befindlichen Leitplanke zum Stehen. Der 78-jährige Beifahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die beiden Fahrzeuginsassen des Mercedes wurden durch den Unfall verletzt und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Multivan wurde leicht verletzt, musste aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Gesamtschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 32.000 Euro beziffert.

Neben zwei Streifen der Polizeiautobahnstation Petersberg waren die freiwillige Feuerwehr Flieden, ein Notarzt, zwei Rettungswagen sowie ein Abschleppdienst im Einsatz. Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die rechte Fahrspur in Richtung Frankfurt / Main gesperrt werden. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

(Berichterstatter: S. Müller, PHK - Polizeiautobahnstation Petersberg)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

