Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

1. FD

Verkehrsunfallmitteilung

Petersberg - Am Montag (28.06.), gegen 9:50 Uhr, befuhren eine 56-jährige Skoda-Fahrerin aus Petersberg sowie ein 58-jähriger Mercedes-Fahrer aus Fulda die Pacelliallee in Fahrtrichtung Dipperzer Straße. Im Kreuzungsbereich ordneten sich beide Verkehrsteilnehmer nebeneinander auf den jeweiligen Linksabbieger-Fahrstreifen ein. Als die Ampel auf Grün umschaltete, fuhren beide Fahrzeuge an, um nebeneinander in die Dipperzer Straße einzubiegen. Hierbei scherte die 56-Jährige zu weit nach rechts aus, wodurch es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Auf dem Beifahrersitz der 56-Jährigen saßen die 33-jährige Tochter und dahinter die 6-jährige Enkelin. Beide wurden bei dem Unfall leicht verletzt und anschließend in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro.

Polizeistation Fulda

2. HEF

Motorradfahrer attackiert Radfahrer mit Kantholz

Alheim - Bereits am Sonntag (27.06.), gegen 18.15 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 68 zwischen Heinebach und Baumbach ein Vorfall zwischen einem 62-jährigen Motorradfahrer und einem 46-jährigen Radfahrer, beide aus der Gemeinde Alheim. Nachdem der Radfahrer den entgegenkommenden Motorradfahrer mittels Gesten auf ein mögliches Fehlverhalten während eines Überholmanövers in Höhe der Ausflugsgaststätte "Alheimer Schlachtschiff" hinwies, kehrte dieser um, holte den Radfahrer ein und forderte diesen unter Beleidigungen und Drohungen zum Anhalten auf. Da der Radfahrer seine Fahrt jedoch fortsetzte, fuhr der Motorradfahrer bis in Höhe eines Sägewerks, stellte sich dort mittig auf die abschüssige Fahrbahn und erwartete den Radfahrer nunmehr mit einem erhobenen Kantholz, um diesen zum Anhalten zu bewegen. Trotz lauter Aufforderung, sich von der Straße zu entfernen, blieb der Motorradfahrer stehen und versuchte schließlich, den Radfahrer durch einen Schlag mit dem Kantholz zu stoppen. Glücklicherweise verfehlte der Motorradfahrer den 46-jährigen Alheimer knapp, da dieser auf die Gegenfahrbahn auswich. Ein entgegenkommender Pkw hatte die Situation rechtzeitig erkannt und seine Fahrt verlangsamt, sodass das Ausweichmanöver des Radfahrers überhaupt erst gelingen konnte.

Durch die Polizei wurde ein Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Bedrohung, Beleidigung und Nötigung gegen den 62-jährigen Alheimer eingeleitet.

Die Polizei bittet Zeugen, die das Überholmanöver in Höhe des "Alheimer Schlachtschiffs" sowie die Straßenblockade und den Schlag mit dem Kantholz in Richtung des Radfahrers beobachtet haben, sich mit der Polizeistation Rotenburg unter 06623 / 937 - 0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall

Rotenburg - In der Zeit zwischen Freitagabend (25.06.) und Samstagmittag (26.06.) hatte ein 38-jähriger Rotenburger seinen Pkw am rechten Fahrbahnrand der Beethovenstraße abgestellt. In diesem Zeitraum wurde das Auto durch Unbekannte an der Fahrertür beschädigt. Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse ist nicht auszuschließen, dass es sich bei dem Verursacher um einen Fahrradfahrer handeln könnte. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Bebra - Am Samstagvormittag (26.06.), gegen 11 Uhr, parkte ein 57-jähriger Bebraer seinen Pkw auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Gottlieb-Daimler-Straße. Als er nach dem Einkaufen zurück zu seinem Fahrzeug kam, wurde er durch einen Passanten darauf aufmerksam gemacht, dass sein Fahrzeug durch ein einparkendes Auto beschädigt wurde. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen braunen Geländewagen der Marke "Mazda" gehandelt haben. Der Fahrerzeugführer kann als männlich, circa 60 Jahre alt, mit grauen Haaren beschrieben werden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 350 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell