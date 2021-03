Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch gescheitert

Speyer (ots)

Wie am Sonntag bekannt wurde, versuchten bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln der Eingangstür in ein Geschäft in der Windthorststraße einzudringen. Da dies misslang, konnten sich die Täter glücklicherweise keinen Zutritt verschaffen. Die Polizei sucht Zeugen, die im Zeitraum von Freitag bis Samstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Windthorstraße wahrgenommen hat. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter Tel. 06232/1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

