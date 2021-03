Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ohne Kennzeichen und Führerschein unterwegs

Speyer (ots)

Ohne Kennzeichen unterwegs war am Sonntagabend um 19:00 Uhr ein Rollerfahrer, der die Dudenhofer Straße in Speyer befuhr. Als eine Polizeistreife den Roller kontrollieren wollte, ergriff der Fahrer samt Sozius die Flucht. Dank des guten Spürsinns der Beamten und der Unterstützung eines aufmerksamen Zeugen, konnten die beiden Jugendlichen in der Heinrich-Heine-Straße kontrolliert werden. Da das Kleinkraftrad aufgrund technischer Veränderungen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit übertroffen hatte, erwartet den 15-jährigen Fahrer neben einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz auch eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

