Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrskontrolle

Diez (ots)

Am 22.10.2020, 11:00 Uhr bis 15:30 Uhr, wurden in Diez zahlreiche Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei wurden 17 Verstöße gegen das Verbot der Nutzung von Mobiltelefonen und 12 Verstöße gegen die Gurtpflicht festgestellt. Ein Fahrzeugführer führte seinen Pkw ohne Führerschein, denn dieser wurde ihm bereits entzogen, aber unter der Einwirkung berauschender Mittel. Ein weiterer Fahrzeugführer wurde unter Betäubungsmitteleinwirkung fahrend gegen 23:10 Uhr in Diez festgestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez (06432-6010)



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell