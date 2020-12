Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/Edenkoben - Ungebremst ins Stauende gerauscht

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

A65/EdenkobenA65/Edenkoben (ots)

Ein schwerverletzter Autofahrer sowie eine Gesamtschadenshöhe von über 20.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich gestern Abend (08.12.2020, 17.35 Uhr) auf der A65, Höhe der Anschlussstelle Edenkoben (Fahrtrichtung Karlsruhe) ereignete. Ein 71 Jahre alter Autofahrer übersah ein durch ein Pannenfahrzeug verursachtes Stauende und fuhr ungebremst in einen Sattelzug. Durch den Zusammenstoß erlitt er Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Wegen massiver Beschädigung musste auch der Sattelauflieger abgeschleppt werden. Infolge der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die A65 bis 19.20 Uhr in Fahrtrichtung Karlsruhe vollgesperrt. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell