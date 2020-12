Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Entwendeter Tresor aufgefunden

Offenbach an der QueichOffenbach an der Queich (ots)

Zwischen Freitag, 04.12.2020, und Montag, 07.12.2020, hebelten Unbekannte eine Tür zur Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich auf. Im Inneren brachen sie ein Büro auf und entwendeten dort einen Tresor. Dieser wurde am Nachmittag des 07.12.2020 auf einem Feldweg neben der B38 in Fahrtrichtung Impflingen aufgefunden. Die Täter hatten vergeblich versucht, diesen zu öffnen. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden erbeten an 06341/287-3333 oder kilandau@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell